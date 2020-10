Juve-Napoli, il Giudice Sportivo rinvia la decisione. Serve supplemento di indagine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo rinvia la decisione su Juve-Napoli, partita non disputata per la presenza di due giocatori positivi nella rosa di Gennaro Gattuso. Il Giudice Sportivo ha rinviato la decisione su Juve-Napoli, la non partita che da tra giorni tiene il mondo del calcio con il fiato sospeso. Il Giudice ritiene necessario un supplemento di indagine per fare luce su una questione particolarmente delicata e che inevitabilmente avrà ripercussioni sul resto del campionato. Juventus StadiumJuve-Napoli, la decisione del Giudice ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Illasu, partita non disputata per la presenza di due giocatori positivi nella rosa di Gennaro Gattuso. Ilhato lasu, la non partita che da tra giorni tiene il mondo del calcio con il fiato sospeso. Ilritiene necessario undiper fare luce su una questione particolarmente delicata e che inevitabilmente avrà ripercussioni sul resto del campionato.ntus Stadium, ladel...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - massimo61700856 : - Gilmox0512yaho1 : @francescabarra @massimozampini La prudenza l'ha applicata la juve andando in isolamento il napoli ha violato il protocollo punto -