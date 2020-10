Juve-Napoli, il Giudice Sportivo rinvia il verdetto: prima decisione non prima di mercoledì (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non sarà né oggi né martedì, come inizialmente ipotizzato, il giorno della decisione del Giudice Sportivo riguardo al possibile 3 a 0 a tavolino in favore della Juventus dopo la surreale serata di domenica, con il Napoli che non si è presentato all’Allianz Stadium di Torino per il big match contro i Bianconeri. La decisione di Gerardo Mastrandera ha chiesto un rinvio e il primo verdetto potrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, non prima di mercoledì, anche se sta avanzando l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non sarà né oggi né martedì, come inizialmente ipotizzato, il giorno delladelriguardo al possibile 3 a 0 a tavolino in favore dellantus dopo la surreale serata di domenica, con ilche non si è presentato all’Allianz Stadium di Torino per il big match contro i Bianconeri. Ladi Gerardo Mastrandera ha chiesto un rinvio e il primopotrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, nondi mercoledì, anche se sta avanzando l’ipotesi che ilpossa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè. L'articolo ...

Advertising

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - streghina62 : RT @FQLive: #ULTIMORA Juve-Napoli, il giudice sportivo rinvia il verdetto: 'Serve supplemento di indagine' - gobbofino : @angianna78 @NoireButterfly_ @CucchiRiccardo Semplice perché la Juve giustamente fa opposto di quello che fa il Nap… -