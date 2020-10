Juve Napoli, disposto un supplemento d’indagine: slitta il verdetto del Giudice Sportivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo di Serie A ha disposto un supplemento di indagini sulla gara tra Juve e Napoli: ecco qual è la situazione La decisione sul match tra Juve e Napoli non sarà contenuta nel prossimo comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Il Giudice ha infatti disposto un supplemento di indagini sul match, dopo la mancata presenza del club azzurro a Torino in seguito alla comunicazione della Asl. Come spiega l’Ansa, non è escluso che serva più di una settimana per prendere una decisione in merito al match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildi Serie A haundi indagini sulla gara tra: ecco qual è la situazione La decisione sul match tranon sarà contenuta nel prossimo comunicato delGerardo Mastrandrea. Ilha infattiundi indagini sul match, dopo la mancata presenza del club azzurro a Torino in seguito alla comunicazione della Asl. Come spiega l’Ansa, non è escluso che serva più di una settimana per prendere una decisione in merito al match. Leggi su Calcionews24.com

