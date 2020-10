Juve-Napoli, cosa può succedere dopo il mancato match (Di lunedì 5 ottobre 2020) La querelle relativa a Juventus-Napoli, e la mancata disputa del match, ha aperto nuove criticità in merito alla linea preventiva da adottare in merito alla pandemia nel mondo dello sport e ancor più del calcio. Juve-Napoli ha rotto il vaso di Pandora. Attorno al mondo del calcio c’erano già incertezze, in tempo di pandemia, quanto … L'articolo Juve-Napoli, cosa può succedere dopo il mancato match è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) La querelle relativa antus-, e la mancata disputa del, ha aperto nuove criticità in merito alla linea preventiva da adottare in merito alla pandemia nel mondo dello sport e ancor più del calcio.ha rotto il vaso di Pandora. Attorno al mondo del calcio c’erano già incertezze, in tempo di pandemia, quanto … L'articolopuòilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - maxgallico : RT @napolista: Il Napoli è fortemente danneggiato: non può allenarsi e non si sa quando potrà farlo I calciatori non possono allontanarsi… - it_mainsport : Dopo la positività di #Zielinski ed #Elmas , l’Asl ha imposto il divieto di partire al #Napoli , per disputare la… -