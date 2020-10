Jordi Alba, lesione al bicipite femorale. Barcellona in ansia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Jordi Alba tiene in ansia il Barcellona. L’esterno si è infortunato contro il Siviglia e gli esami dimostrano che soffre di una lesione al bicipite femorale della gamba destra: tre settimane fuori. Ed è in dubbio contro il Real Madrid. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020)tiene inil. L’esterno si è infortunato contro il Siviglia e gli esami dimostrano che soffre di unaaldella gamba destra: tre settimane fuori. Ed è in dubbio contro il Real Madrid. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

