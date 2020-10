James Bond nei guai: nuovi problemi per l’agente più famoso del cinema (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo James Bond nei guai: nuovi problemi per l’agente più famoso del cinema . Non c’è pace per il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming, James Bond. Nascono infatti nuovi problemi per la distribuzione del nuovo film con Daniel Craig. L’ultimo film di James Bond, “No Time to Die”, non arriva in sala nemmeno stavolta; il film aveva già visto slittare la propria uscita da aprile scorso all’11 … Leggi su youmovies (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articoloneiper l’agente piùdel. Non c’è pace per il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming,. Nascono infattiper la distribuzione del nuovo film con Daniel Craig. L’ultimo film di, “No Time to Die”, non arriva in sala nemmeno stavolta; il film aveva già visto slittare la propria uscita da aprile scorso all’11 …

