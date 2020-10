Ivana, l'ex moglie di Trump: "Donald è stato imprudente. Sono stressata e ho paura per lui" (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Donald è stato imprudente”. A parlare è Ivana, ex moglie del presidente degli Stati Uniti, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato. In un’intervista a People, l’ex consorte del tycoon ha proseguito: “Non pensava che sarebbe successo a lui. Per me è un momento difficile: Sono stressata ed ho paura per le sue condizioni di salute”.“Non so come stia davvero, ascolto gli aggiornamenti in televisione e Sono in contatto con i nostri figli”, ha aggiunto Ivana. Dal matrimonio della coppia, durato dal 1977 al 1992, Sono nati tre figli: Donald Jr. (42 anni), Ivanka ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “”. A parlare, exdel presidente degli Stati Uniti, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato. In un’intervista a People, l’ex consorte del tycoon ha proseguito: “Non pensava che sarebbe successo a lui. Per me; un momento difficile:ed hoper le sue condizioni di salute”.“Non so come stia davvero, ascolto gli aggiornamenti in televisione ein contatto con i nostri figli”, ha aggiunto. Dal matrimonio della coppia, durato dal 1977 al 1992,nati tre figli:Jr. (42 anni), Ivanka ...

