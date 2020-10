“Italy tested positive for dictatorship” | ma il fotogramma della CNN è un fake

Leggi su bufale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Italyfor dictatorship”, sarebbe questo il titolo di un servizio andato in onda sulla CNN accompagnato da una foto del nostro parlamento e del presidente del consiglio Giuseppe Conte. L’immagine, come se fosse un, sta circolando sui social e viene spacciata per vera. Breaking news: Italyfor dictatorship. New DPCM will still limit personal freedoms, Army on the streets. Nessun riscontro Un servizio così forte dovrebbe essere riportato in primo luogo sul sitoCNN, in secondo luogo su altre testate. Non è così: non esiste traccia di tale filmato. L’archivioCNN non offre risultati (qui per verificare) e nemmeno la ricerca su Google (qui per ...