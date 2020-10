Italia in lutto. L’artista e scrittore stroncato da una malattia, l’addio straziante: “Se n’è andato stanotte” (Di lunedì 5 ottobre 2020) È morto dopo una lunga malattia Franco Bolelli, scrittore, saggista, per tanti anni collaboratore di Repubblica. Nato a Milano l’8 luglio del 1950. Bolelli era filosofo, scrittore, è autore di numerosi libri, in particolare Con gli Occhi della Tigre (per una filosofia vitale epica erotica sentimentale). Per Tutti I Per Sempre (Amazon, 2019), +Donna +Uomo (Tlon, 2017) e Tutta la Verità sull’Amore (Sperling&Kupfer, 2015), tutti e tre con Manuela Mantegazza, Si Fa Così (Torino, Add, 2013), Giocate! (Torino, Add, 2012), Viva Tutto! insieme a Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti (Torino, Add, 2010). Ha progettato e messo in scena decine di eventi e festival (fra i quali Il Festival dell’Amore, Frontiere, Living Simplicity, Mi030 con Stefano Boeri). In passato è stato redattore di Gong, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) È morto dopo una lungaFranco Bolelli,, saggista, per tanti anni collaboratore di Repubblica. Nato a Milano l’8 luglio del 1950. Bolelli era filosofo,, è autore di numerosi libri, in particolare Con gli Occhi della Tigre (per una filosofia vitale epica erotica sentimentale). Per Tutti I Per Sempre (Amazon, 2019), +Donna +Uomo (Tlon, 2017) e Tutta la Verità sull’Amore (Sperling&Kupfer, 2015), tutti e tre con Manuela Mantegazza, Si Fa Così (Torino, Add, 2013), Giocate! (Torino, Add, 2012), Viva Tutto! insieme a Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti (Torino, Add, 2010). Ha progettato e messo in scena decine di eventi e festival (fra i quali Il Festival dell’Amore, Frontiere, Living Simplicity, Mi030 con Stefano Boeri). In passato è stato redattore di Gong, ...

MSF_ITALIA : “Dopo il racconto dei sopravvissuti, le mascherine si bagnano di lacrime. Oggi #3ottobre Giornata Nazionale in memo… - enricomontibell : RT @bassairpinia: LUTTO. Ortofrutta Italia esprime le proprie condoglianze per la prematura scomparsa del dott. Francesco Massaro - https:/… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @AlessandroGavir @maxdantoni Ogni giorno in Italia muoiono oltre 1100 persone di infatti e tumori, senza relazione col Cov… - Fragment_84 : @AlessandroGavir @maxdantoni Ogni giorno in Italia muoiono oltre 1100 persone di infatti e tumori, senza relazione… - lucatelese : Ciao caro. Potrei rispondere nel merito, non c’era bava, solo opinioni che non condividi. Detto questo, dato il com… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lutto Lutto nel mondo della moda: morto Kenzo per coronavirus L'Osservatore d'Italia Morta Carla Nespolo, prima donna presidente dei partigiani dell'Anpi

Roma, 5 ottobre 2020 - Lutto per i partigiani italiani. E' morta Carla Nespolo, 77 anni, presidente nazionale dell' Anpi dal novembre 2017. Era malata da tempo. E' stata la prima donna a capo dell'ass ...

Zoe Tavarelli: «Io ti cercherò, il set con papà e una serie in cui riconoscersi»

Il set, il papà regista e quel ruolo al fianco di Alessandro Gassmann: la nostra intervista a Zoe Tavarelli, protagonista della serie Rai Io Ti Cercherò.

Roma, 5 ottobre 2020 - Lutto per i partigiani italiani. E' morta Carla Nespolo, 77 anni, presidente nazionale dell' Anpi dal novembre 2017. Era malata da tempo. E' stata la prima donna a capo dell'ass ...Il set, il papà regista e quel ruolo al fianco di Alessandro Gassmann: la nostra intervista a Zoe Tavarelli, protagonista della serie Rai Io Ti Cercherò.