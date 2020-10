Italia | Florenzi | «Si vede la mano di Mancini Al Psg riesco ad esprimermi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alessandroha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano: ecco le parole del terzino, passato al Paris Saint Germain Alessandro, dal ritiro della Nazionale a Coverciano, ha parlato dell’, del suo arrivo al Psg.ha detto la sua anche su Juve-Napoli.– «In questi 10 mesi siamo stati bravi a ritrovarci subito e speriamo che non succeda nulla di strano da qui in avanti per preparare al meglio Europeo e qualificazioni al Mondiale. L’impronta del ct si è vista da subito, con un gioco importante. Noto che qualsiasi giocatore inserisci in questa Nazionale riesce a dare il suo contributo e sembra da sempre in Nazionale, come è successo con Locatelli. C’è armonia nel gruppo». JUVE-NAPOLI – «Ieri non ...