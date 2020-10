Italia | Florenzi | “Questa Nazionale coinvolge la gente | daremo sempre il massimo Virus? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Questatrascina la.Così il terzino destro dellana Alessandro, intervenuto direttamente dal raduno della rappresentativa di Roberto Mancini. Il classe '91 dopo la breve parentesi al Valencia e il ritorno a Roma è passato al PSG, con il quale ha già collezionato 5 apparizioni di cui quattro dal primo minuto. In vista della sfida amichevole che l'dovrà disputare nella serata di mercoledì,ha espresso le sue sensazioni proprio su questo match e sull'aria che si respira all'interno dello spogliatoio azzurro: "Per l'amichevole contro la Moldavia (in programma mercoledì 7 ottobre, ndr) Mancini ci ha già detto che dobbiamo affrontarla ...