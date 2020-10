Ipotesi FREDDO | rischio d’assaggio d’Inverno dopo il CALDO?

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ottobre foriero di stravolgimento meteo. Era difficile immaginare una partenza shock, ma quando scrivevamo che ottobre è un mese “alluvionale” lo facevamo con cognizione di causa. Così come vi diciamo che ottobre potrebbe presto vestirsi d’Inverno. Non definitivamente, questo è chiaro, ma potrebbe darci un bel assaggio di. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, ne riparliamo oggi perché l’argomento è tornato d’attualità. Basta guardare qualche modello previsionale per rendersi conto che a livello barico sono in atto stravolgimenti. Quando l’Anticiclone delle Azzorre decide di puntare a nord non può essere altrimenti…a metà Ottobre? Possibile Sì esatto, l’Alta oceanica punterà verso le Isole ...