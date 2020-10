Io ti cercherò, stasera su Rai1 la prima puntata della serie con Alessandro Gassmann: anticipazioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, debutta la nuova serie tv con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti: le anticipazioni della prima puntata. stasera su Rai1 alle 21:25 arriva Io ti cercherò, la nuova serie tv che mette al centro il difficile percorso di un padre che vuole fare chiarezza sulla morte del figlio. Coproduzione Rai Fiction - Publispei, la serie è firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli e vede protagonisti Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Le anticipazioni della prima puntata si aprono sul ritrovamento del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020)su, alle 21:25, debutta la nuovatv con, Maya Sansa e Andrea Sartoretti: lesualle 21:25 arriva Io ti cercherò, la nuovatv che mette al centro il difficile percorso di un padre che vuole fare chiarezza sulla morte del figlio. Coproduzione Rai Fiction - Publispei, laè firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli e vede protagonisti, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Lesi aprono sul ritrovamento del ...

