Io ti cercherò | le anticipazioni della prima puntata

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere, tutti pensano si tratti di suicidio ma da subito emergono indizi poco chiari che fanno scattare il dubbio: cosa c'è dietro quella morte misteriosa? Inizia così Io ti cercherò, la nuova serie di Rai 1 in quattro puntate, un avvincente crime con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, diretto da Gianluca Maria Tavarelli e ambientato a Roma. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda lunedì 5 ottobre.Io ti cercherò, leValerio Frediani (Alessandro Gassmann), ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore per la morte del figlio Ettore (Luigi Fedele). La sua ex moglie Francesca (Fiorenza Pieri) lo accusa di quanto ...