"Io ho la voce come i gay, del..." La frase che può costare l'addio al Gf - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora una squalifica all'orizzonte per il Grande Fratello Vip: stavolta a rischiare è Patrizia De Blanck per aver pronunciato la f-word Il Grande Fratello Vip sta divendando un gioco a eliminazione e non nel senso in cui lo si è sempre inteso. Le nomination e il televoto sono finora stati sostituiti dal volere dei social, che sotto l'hahtag #gfvip si è trasformato nella polizia del reality chiedendo, a più riprese, la squalifica dei concorrenti nel nome del politicamente corretto. Il Gf Vip è iniziato da circa 3 settimane e finora solo uno dei partecipanti, Fulvio Abbate, è stato eliminato al televoto. Flavia Vento si è autoesclusa dal gioco per la nostalgia dei suoi cani, Fausto Leali è stato squalificato per aver pronunciato la n-word e Denis Dosio per aver bestemmiato. Ora i social chiedono la testa ...

