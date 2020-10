Insegnante positivo, due classi in quarantena (Di lunedì 5 ottobre 2020) LIVORNO - A seguito dell'individuazione di un caso di positività tra gli insegnanti, alla scuola secondaria inferiore "Micali" di Livorno sono state poste in quarantena due classi, per un totale di ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) LIVORNO - A seguito dell'individuazione di un caso di positività tra gli insegnanti, alla scuola secondaria inferiore "Micali" di Livorno sono state poste indue, per un totale di ...

JayGatb : @Hartmann_TWT Nipote inizia scuola in presenza, padre compagno classe positivo, dad in attesa tampone ragazzo. Clas… - LivornoPress : Scuola e casi covid: Insegnante positivo alle medie Micali, 40 in quarantena - quilivorno : #livorno Micali, insegnante positivo: due classi in quarantena - newsrimini : Insegnante positivo, tampone e isolamento per cinque classi alla media Panzini di #rimini - idolmyworld : RT @TessaTrisRose: -di una foresta che cresce' di ascoltare il rumore della foresta oggi e di condividere, se vi va, il ricordo di un'inseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnante positivo Insegnante positivo, tampone e isolamento per cinque classi alla Panzini News Rimini Due prof e un alunno postivi alla "Piccoli" di Cividale: tampone per 50 ragazzi

Dei 13 tamponi fatti lunedì mattina agli allievi del docente di musica che sabato aveva scoperto di aver contratto il coronavirus uno è risultato positivo ... a un ulteriore insegnante di ...

SCUOLA: CONTAGIATI 1.492 STUDENTI E 349 INSEGNANTI IN TUTTA ITALIA

ROMA – Gli studenti italiani positivi sono 1.492. Il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone positive, sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente ...

Dei 13 tamponi fatti lunedì mattina agli allievi del docente di musica che sabato aveva scoperto di aver contratto il coronavirus uno è risultato positivo ... a un ulteriore insegnante di ...ROMA – Gli studenti italiani positivi sono 1.492. Il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone positive, sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente ...