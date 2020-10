Inizia la 'Settimana Immuni': scaricare l'app anti-contagio per battere il virus (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta A poche ore dal nuovo Dpcm dal governo torna l'invito da parte del governo a scaricare Immuni, l'applicazione di tracciamento per individuare prontamente i nuovi casi di positività ed evitare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta A poche ore dal nuovo Dpcm dal governo torna l'invito da parte del governo a, l'applicazione di tracciamento per individuare prontamente i nuovi casi di positività ed evitare ...

normangobbi : RT @atedIctTicino: Inizia oggi #visionaryday Siamo presso @IDSIARobotics per l'apertura di una settimana 'visionaria' con oltre 80 interve… - e_pagliarini : RT @2024_R24: Inizia la settimana con la tecnologia. Ascolta la nuova puntata di 2024 qui - luposilenzioso2 : RT @MiyakeEau: “Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne solo una.” Allora non perdiamo tempo,in questa prima… - jeonj0197 : Quando tutti sul gruppo dell'uni sono in panico perché non va il sito per la prima lezione ma tu ti senti ancora pi… - GiuseppeFava : Inizia la settimana ed inizia con un disco fisso in testa: Fleetwood Mac - Little Lies. -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia Settimana Meteo, la nuova settimana inizia con molte nubi METEO.IT Football Club Frascati (I cat.), il responsabile tecnico Mari: “Squadra da prime quattro posizioni”

“Probabilmente avremmo anticipato di qualche giorno l’inizio della preparazione se avessimo avuto ... “Abbiamo inserito alcuni ragazzi giovani e molto validi nelle ultime settimane, tra questi ...

Federcaccia Vicenza, continua il monitoraggio ai passi

Il monitoraggio è iniziato nel 2013 con il corpo GG.VV ... Veneto Agricoltura e supportato dall’Ufficio Avifauna migratoria di Federcaccia Nazionale. Due volte a settimana, il martedì e venerdì, i ...

