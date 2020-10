Infrastrutture: al via lavori Tav Brescia-Verona (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Sono stati avviati i lavori per la tratta ad alta velocità ferrovia fra Brescia e Verona. L'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha partecipato alla cerimonia di avvio ufficiale dei lavori per la realizzazione della linea di alta velocità e alta capacità Brescia Est-Verona. "L'Alta Velocità/Alta Capacità tra Brescia e Verona - ha detto l'assessore Terzi - è elemento di competitività per i nostri territori: la linea è strategica non solo per la Lombardia, ma per l'intero asse ferroviario che attraversa il Nord Italia. Regione ha fatto la sua parte, insieme agli altri attori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Sono stati avviati iper la tratta ad alta velocità ferrovia fra. L'assessore alle, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha partecipato alla cerimonia di avvio ufficiale deiper la realizzazione della linea di alta velocità e alta capacitàEst-. "L'Alta Velocità/Alta Capacità tra- ha detto l'assessore Terzi - è elemento di competitività per i nostri territori: la linea è strategica non solo per la Lombardia, ma per l'intero asse ferroviario che attraversa il Nord Italia. Regione ha fatto la sua parte, insieme agli altri attori ...

