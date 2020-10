Influenza: messo a punto un nuovo test del sangue che predice l’efficacia del vaccino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un nuovo test del sangue predice l’efficacia del vaccino antInfluenzale sui bambini immunodepressi affetti da HIV. È stato messo a punto dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con la University of Miami e BioStat Solutions, con un metodo innovativo che combina lo stimolo in vitro del sangue, l’analisi dell’espressione genica dei linfociti e l’intelligenza artificiale. I risultati dello studio, appena pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Immunology, hanno un’importante ricaduta clinica: per i bambini immunodepressi essere protetti dal virus dell’Influenza è fondamentale; sapere in anticipo se il ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Undell’efficacia delantle sui bambini immunodepressi affetti da HIV. È statodai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con la University of Miami e BioStat Solutions, con un metodo innovativo che combina lo stimolo in vitro del, l’analisi dell’espressione genica dei linfociti e l’intelligenza artificiale. I risultati dello studio, appena pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Immunology, hanno un’importante ricaduta clinica: per i bambini immunodepressi essere protetti dal virus dell’è fondamentale; sapere in anticipo se il ...

