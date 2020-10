Influenza, gara flop da 1,5 milioni di vaccini Non valida l’unica offerta in Lombardia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un milione e mezzo di vaccini contro l’Influenza che avrebbero dovuto arrivare in Lombardia non arriveranno perché l’ultima gara bandita dalla Regione non è stata aggiudicata. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un milione e mezzo dicontro l’che avrebbero dovuto arrivare innon arriveranno perché l’ultimabandita dalla Regione non è stata aggiudicata.

Advertising

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - Roberto_Ricci : RT @giorgio_gori: Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima gara, la… - myotta : RT @giorgio_gori: Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima gara, la… - LMasellis : RT @giorgio_gori: Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima gara, la… - MagdaCattaneo : RT @giorgio_gori: Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima gara, la… -