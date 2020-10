Infettivologo Galli d’accordo con nuove restrizioni: fondamentali per non tornare a situazione di Marzo (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Infettivologo Massimo Galli si è dichiarato d’accordo con le nuove restrizioni imposte dal governo: fondamentali se non vogliamo tornare alla situazione di Marzo. Stanno per ritornare alcune vecchie restrizioni per far fronte alla situazione d’emergenza sanitaria. Con il nuovo dpcm in arrivo dal governo, aumenteranno di nuovo le regole da rispettare su tutto il territorio … L'articolo Infettivologo Galli d’accordo con nuove restrizioni: fondamentali per non tornare a situazione di Marzo è apparso prima sul sito ... Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Massimosi è dichiarato d’accordo con leimposte dal governo:se non vogliamoalladi. Stanno per rialcune vecchieper far fronte allad’emergenza sanitaria. Con il nuovo dpcm in arrivo dal governo, aumenteranno di nuovo le regole da rispettare su tutto il territorio … L'articolod’accordo conper nondiè apparso prima sul sito ...

''Il trend è in chiara ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi'', queste le parole del professor Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di M ...

Le parole dell'infettivologo del Sacco di Milano sull'emergenza

Il professor Galli fa un punto sul coronavirus in Italia sottolineando l'esigenza di nuove misure di contenimento.

