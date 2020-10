Industrie Chimiche Forestali, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver acquistato, dal 24 settembre all’1 ottobre 2020, complessive 2.370 azioni proprie (corrispondenti allo 0,03% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,14 euro per un controvalore complessivo pari a 12.188 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali a seguito degli acquisti comunicati è di 21.670 azioni, pari allo 0,3% del capitale sociale. Il numero di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, dal 24 settembre all’1 ottobre 2020, complessive 2.370(corrispondenti allo 0,03% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,14 euro per un controvalore complessivo pari a 12.188 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute daa seguito degli acquisti comunicati è di 21.670, pari allo 0,3% del capitale sociale. Il numero di ...

Porto Torres: nuovo sciopero lavoratori Chimica Verde, mancano gli investimenti

I vertici territoriali di Cgil, Cisl e Uil e gli operatori dell'area industriale hanno ribadito le richieste già formulate nei giorni scorsi ...

