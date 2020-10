Incontro Spadafora-Gravina: non scontato il 3-0 per la Juve. Le parole del ministro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso da pochi minuti il vertice tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Quello della Asl di Napoli”, ha detto Gravina al termine dell’Incontro, a quanto riporta l’Ansa, “auspichiamo che sia un’eccezione, ma non possiamo conoscere quelle che saranno le condizioni future del nostro paese. Se il protocollo viene rispettato nella sua integrità da tutti, possiamo essere tranquilli che il campionato di calcio si potrà disputare in condizioni di sicurezza. Certo se cominciano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia”, ha aggiunto Gravina, “allora quel qualcuno deve pagare”. “Ad oggi il protocollo è ancora ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso da pochi minuti il vertice tra ildello Sport, Vincenzo, e il presidente della Figc, Gabriele. “Quello della Asl di Napoli”, ha dettoal termine dell’, a quanto riporta l’Ansa, “auspichiamo che sia un’eccezione, ma non possiamo conoscere quelle che saranno le condizioni future del nostro paese. Se il protocollo viene rispettato nella sua integrità da tutti, possiamo essere tranquilli che il campionato di calcio si potrà disputare in condizioni di sicurezza. Certo se cominciano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia”, ha aggiunto, “allora quel qualcuno deve pagare”. “Ad oggi il protocollo è ancora ...

AlexJuventina34 : RT @mirkonicolino: #Spadafora dopo l'incontro in #Figc: 'Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti. Deve essere r… - Pasquy10224826 : RT @glmdj: #Spadafora dopo l'incontro in #Figc: 'Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti. Deve essere rispettat… - emamarro : RT @glmdj: #Spadafora dopo l'incontro in #Figc: 'Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti. Deve essere rispettat… - Sal16448498 : Chest e’ . Partita persa e multa VIDEO - Ministro Spadafora: 'Le ASL possono intervenire se necessario, l'important… - StefanoFrige : RT @glmdj: #Spadafora dopo l'incontro in #Figc: 'Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti. Deve essere rispettat… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Spadafora Spadafora: "Protocollo valido, ma serve rigore. E il campionato non rischia". Gravina: "Chi non lo rispetta deve pagare"

Questo è il mio appello". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora al termine dell'incontro in Figc con il presidente Gabriele Gravina in cui si è discusso anche ...

Juve-Napoli, Gravina: “3-0 a tavolino? Decidono Giudice Sportivo e Procura FIGC”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato a fine incontro con il Ministro dello Sport, Spadafora: “La visita del Ministro è stata importante, ho apprezzato molto il suo gesto: ...

Questo è il mio appello". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora al termine dell'incontro in Figc con il presidente Gabriele Gravina in cui si è discusso anche ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato a fine incontro con il Ministro dello Sport, Spadafora: “La visita del Ministro è stata importante, ho apprezzato molto il suo gesto: ...