Incassi, in vetta è ancora Il giorno sbagliato (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - E' ancora Il giorno sbagliato in vetta alla classifica Cinetel del week end appena passato. Il film di Derrick Borte con protagonista Russell Crowe, seppur con un calo del 16%, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - E'Ilinalla classifica Cinetel del week end appena passato. Il film di Derrick Borte con protagonista Russell Crowe, seppur con un calo del 16%, ...

Advertising

iconanews : Incassi, in vetta è ancora Il giorno sbagliato - Lopinionista : Incassi in sala +54%, in vetta “Il giorno sbagliato” - Cinemappazzone : +54% su settimana precedente. -64% su stesso we anno precedente. #Brividi #IncassiCinema #BoxOffice - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ultim'ora Cinema: incassi +54%, in vetta il giorno sbagliato - solocine : Cinema: incassi +54%, in vetta il giorno sbagliato -

Ultime Notizie dalla rete : Incassi vetta Incassi, in vetta è ancora Il giorno sbagliato - Ultima Ora Agenzia ANSA Incassi, in vetta è ancora Il giorno sbagliato

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - E' ancora Il giorno sbagliato in vetta alla classifica Cinetel del week end appena ... Silvio Orlando, Adriano Giannini. L'incasso nei 5 giorni di programmazione è 327 mila ...

Milan-Spezia 3-0, i rossoneri restano in vetta

05/10/2020 - La stanchezza non annebbia il Milan che, dopo la fatica compiuta giovedì in Portogallo per eliminare il Rio Ave, impiega un tempo per capire come scardinare la difesa dello Spezia ma poi ...

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - E' ancora Il giorno sbagliato in vetta alla classifica Cinetel del week end appena ... Silvio Orlando, Adriano Giannini. L'incasso nei 5 giorni di programmazione è 327 mila ...05/10/2020 - La stanchezza non annebbia il Milan che, dopo la fatica compiuta giovedì in Portogallo per eliminare il Rio Ave, impiega un tempo per capire come scardinare la difesa dello Spezia ma poi ...