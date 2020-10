In Gran Bretagna 12.594 i nuovi casi di coronavirus registrati nell'ultimo giorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Italia siamo - giustamente - preoccupati per la crescita dei contatti, ma negli altri paesi stanno molto peggio. Sono 12.594 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna, mentre i morti ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Italia siamo - giustamente - preoccupati per la crescita dei contatti, ma negli altri paesi stanno molto peggio. Sono 12.594 idiin, mentre i morti ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, boom di contagi in Gran Bretagna [aggiornamento delle 17:49] - Tg3web : 'Guasto tecnico' nel sistema di conteggio dei contagi in Gran Bretagna, che resta il Paese con il maggior numero di… - ilfoglio_it : Il #5ottobre 1962 in Gran Bretagna viene pubblicato 'Love me do', il singolo di debutto dei Beatles. È l'inizio del… - Tittiesnbeer_63 : Sappiate che Francia e Gran Bretagna hanno colonizzato rispettivamente il Canada e l'Australia con avanzi di galera, in pratica... - loureiro1966 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, boom di contagi in Gran Bretagna [aggiornamento delle 17:49] -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus in Gran Bretagna, coprifuoco per i pub e meno restrizioni per i ricchi: nuove critiche per Johnson la Repubblica In Gran Bretagna 12.594 i nuovi casi di coronavirus registrati nell'ultimo giorno

In Italia siamo - giustamente - preoccupati per la crescita dei contatti, ma negli altri paesi stanno molto peggio. Sono 12.594 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna, mentre i morti ...

Casteddu Online 43 minuti fa

In quell'occasione il medico, a detta del querelante, non ha indossato i guanti né ha provveduto a igienizzare le mani prima di avviare il consulto. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano con ...

In Italia siamo - giustamente - preoccupati per la crescita dei contatti, ma negli altri paesi stanno molto peggio. Sono 12.594 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna, mentre i morti ...In quell'occasione il medico, a detta del querelante, non ha indossato i guanti né ha provveduto a igienizzare le mani prima di avviare il consulto. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano con ...