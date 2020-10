In Campania, coalizione Pd-M5s vince sfida dei sindaci (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Campania ai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto al primo turno: la percentuale si ferma al 49,28% contro il 70,88% di due settimane fa. Lo spoglio, iniziato alle 15 subito dopo la chiusura delle urne, non è stato veloce ovunque e ha portato in poche ore all'ufficializzazione dei nuovi sindaci. Nei tre Comuni dove si sperimentava l'alleanza Pd-M5s hanno vinto i candidati sostenuti dalla coalizione. A Pomigliano d'Arco affermazione di Gianluca Del Mastro che ha battuto Elvira Romano con il 61,19% delle preferenze contro il 38,81% della sfidante; a Giugliano in Campania Nicola Pirozzi ha vinto con il 53,10% su Antonio Pozziello 46,90% e ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, Enrico Franza (65,91%) l'ha spuntata su Marco La Carità (34,09%).Negli altri sette Comuni del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Inai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto al primo turno: la percentuale si ferma al 49,28% contro il 70,88% di due settimane fa. Lo spoglio, iniziato alle 15 subito dopo la chiusura delle urne, non è stato veloce ovunque e ha portato in poche ore all'ufficializzazione dei nuovi. Nei tre Comuni dove si sperimentava l'alleanza Pd-M5s hanno vinto i candidati sostenuti dalla. A Pomigliano d'Arco affermazione di Gianluca Del Mastro che ha battuto Elvira Romano con il 61,19% delle preferenze contro il 38,81% dellante; a Giugliano inNicola Pirozzi ha vinto con il 53,10% su Antonio Pozziello 46,90% e ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, Enrico Franza (65,91%) l'ha spuntata su Marco La Carità (34,09%).Negli altri sette Comuni del ...

Advertising

zazoomblog : Ballottaggi in Campania si afferma la coalizione ‘giallorossa’: ma a Casavatore perde per due voti - #Ballottaggi… - andros3000 : @lorepregliasco M5S vince in coalizione anche a Pomigliano, Ariano Irpino, e Giugliano in Campania - Ted0foro : @BimbiMeb @alby61 @Lucabressan96 @maurizioft @DavideSilvestr6 @apavo75 Cambia poco insomma. Dillo a piueuropa. Se… - domenicacuziol : @Davide_Martella Ok... altre 2 cosette a gratisss... De Luca In campania ne ha sventagliate 16 di liste *ach… - Py_FeS2 : RT @ItaliaViva: Ai nostri compagni di coalizione diciamo che mandare a casa Salvini un anno fa non è stato un errore. Lo abbiamo sorpassato… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania coalizione Comunali, in Campania coalizione Pd-M5s vince sfida dei sindaci askanews Comunali, in Campania coalizione Pd-M5s vince sfida dei sindaci

In Campania ai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto ... Nei tre Comuni dove si sperimentava l’alleanza Pd-M5s hanno vinto i candidati sostenuti dalla coalizione. A Pomigliano d’Arco ...

Ballottaggi in Campania, si afferma la coalizione ‘giallorossa’: ma a Casavatore perde per due voti

NAPOLI - 'Siamo dinnanzi ad un risultato eccezionale. Il Partito democratico si conferma la prima forza della provincia di Napoli. Alle ...

In Campania ai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto ... Nei tre Comuni dove si sperimentava l’alleanza Pd-M5s hanno vinto i candidati sostenuti dalla coalizione. A Pomigliano d’Arco ...NAPOLI - 'Siamo dinnanzi ad un risultato eccezionale. Il Partito democratico si conferma la prima forza della provincia di Napoli. Alle ...