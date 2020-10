In arrivo nuovo decreto anti-Covid: mascherine ovunque e feste private per pochi intimi (Di lunedì 5 ottobre 2020) feste private ridotte a pochi partecipanti, battesimi e matrimoni a numero chiuso, verifiche costanti nelle zone della movida, con possibili chiusure anticipate dei locali. Nuove restrizioni allo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020)ridotte apartecip, battesimi e matrimoni a numero chiuso, verifiche costnelle zone della movida, con possibili chiusurecipate dei locali. Nuove restrizioni allo ...

fanpage : In arrivo nuovo dpcm: si va verso mascherine obbligatorie all’aperto e locali chiusi alle 23 - martivaleriano : L’intero mondo al collasso per covid, nuovo dpcm in arrivo, vita che sta andando a rotoli. La Cina ieri registra +… - daily_k_drama : KBS ha rilasciato un nuovo poster del daily drama 'No Matter What They Say' in arrivo il 12 ottobre con Na Hye Mi,… - AntosteCp : RT @coppiaamore18: Ieri abbiamo provato il nuovo arrivo di @Paloqueth_it . - PacificoTweet : COVID19 - Contagi in pericoloso aumento: in arrivo nuovo Dpcm con restrizioni fuori gli istituti #anief -