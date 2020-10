Immuni raggiunge i 7 milioni di download | quasi gli stessi fatti il primo giorno dall’app del Regno Unito

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre) 7.036.898registrati tra Apple Store e Play Store. 5.870 notifiche inviate. 357 utenti risultati positivi al Coronavirus. A quattro mesi dal lancio,ha aperto una sezione del suo sito ufficiale in cui divulgare i suoi risultati. Numeri che il governo punta a far crescere, visto che dal 5 all’11 ottobre è prevista una campagna di divulgazione a cui ha aderito la Fieg, la Federazione italiana editori giornali. L’occhio è alla curva dei contagi, che da settimane continua ad aumentare e che un maggior diffusione dell’app potrebbe aiutare a contenere. Il premier Giuseppe Conte ha definito «un obbligo morale» scaricare l’app e, soprattutto, usarla. I dati deiinnon tengono conto di ...