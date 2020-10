Immuni, oltre 350 mila download negli ultimi due giorni: superati i 7 milioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) La costante crescita dei nuovi positivi delle ultime settimane ha consentito all'app di contact tracing lanciata dal governo italiano lo scorso giugno di arrivare a 7.036.898 download quando solo due giorni fa era stata scaricata 6.679.118 volte Leggi su repubblica (Di lunedì 5 ottobre 2020) La costante crescita dei nuovi positivi delle ultime settimane ha consentito all'app di contact tracing lanciata dal governo italiano lo scorso giugno di arrivare a 7.036.898quando solo duefa era stata scaricata 6.679.118 volte

