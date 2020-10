Immobiliare e effetto Covid: -27% di vendite, cosa sapere per fare affari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche il settore Immobiliare soffre l’effetto generato dalla pandemia sull’economia mondiale, e i dati sulle vendite delle abitazioni in Italia nei primi mesi del 2020 parlano chiaro: nel secondo trimestre dell’anno, l’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate ha registrato un calo nelle compravendite di case del 27,2%. Le transazioni sono state infatti 43mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quali sono le previsioni per i prossimi anni e in che modo reagire? Settore Immobiliare, le previsioni degli esperti La situazione analizzata da Nomisma traccia un momento duro per il settore Immobiliare, che continuerà quantomeno per il resto del 2020. La crisi economica generata dalla pandemia ha indebolito la domanda di case e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche il settoresoffre l’generato dalla pandemia sull’economia mondiale, e i dati sulledelle abitazioni in Italia nei primi mesi del 2020 parlano chiaro: nel secondo trimestre dell’anno, l’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate ha registrato un calo nelle compradi case del 27,2%. Le transazioni sono state infatti 43mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quali sono le previsioni per i prossimi anni e in che modo reagire? Settore, le previsioni degli esperti La situazione analizzata da Nomisma traccia un momento duro per il settore, che continuerà quantomeno per il resto del 2020. La crisi economica generata dalla pandemia ha indebolito la domanda di case e ...

