Il virologo Pregliasco: “Vaccino influenza aiuta diagnosi”. Il calcio? “Non andiamo a cercarci guai” (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Quest’anno, se succederà ciò che è successo in Australia, cioè una stagione influenzale piuttosto lieve grazie ai provvedimenti del covid, questo ci aiuterà- ha affermato Pregliasco-. La fregatura è che è difficilissimo differenziare dal punto di vista clinico le varie forme. L’influenza, come sempre, ce l’aspettiamo nella sua diffusione da Natale in poi. Ora, con gli sbalzi termici, vedremo soprattutto i virus cugini dell’influenza, che determinano raffreddori, un po’ di febbricola. La vaccinazione anti-influenzale è una cosa importante, a questo punto diventa un vantaggio aggiuntivo per una diagnosi differenziale. Inoltre sembra che vaccinarsi contro l’influenza aumenti anche le difese nei confronti del covid. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario ospedale Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla vaccinazione anti-influenzale.IL TREND DEI CONTAGI Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Quest’anno, se succederà ciò che è successo in Australia, cioè una stagione influenzale piuttosto lieve grazie ai provvedimenti del covid, questo ci aiuterà- ha affermato Pregliasco-. La fregatura è che è difficilissimo differenziare dal punto di vista clinico le varie forme. L’influenza, come sempre, ce l’aspettiamo nella sua diffusione da Natale in poi. Ora, con gli sbalzi termici, vedremo soprattutto i virus cugini dell’influenza, che determinano raffreddori, un po’ di febbricola. La vaccinazione anti-influenzale è una cosa importante, a questo punto diventa un vantaggio aggiuntivo per una diagnosi differenziale. Inoltre sembra che vaccinarsi contro l’influenza aumenti anche le difese nei confronti del covid. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario ospedale Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla vaccinazione anti-influenzale.IL TREND DEI CONTAGI

Tg3web : I contagi da covid, in Italia, stanno aumentando. Quanto c'è da preoccuparsi? A far discutere, tra le altre cose, è… - La7tv : #omnibus Il virologo @preglias risponde ad una domanda di @AlbertoBagnai sulle cure anti-#Covid: 'E' una malattia b… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: I contagi da covid, in Italia, stanno aumentando. Quanto c'è da preoccuparsi? A far discutere, tra le altre cose, è il campiona… - an12frnc : RT @Tg3web: I contagi da covid, in Italia, stanno aumentando. Quanto c'è da preoccuparsi? A far discutere, tra le altre cose, è il campiona… - david26798190 : RT @Tg3web: I contagi da covid, in Italia, stanno aumentando. Quanto c'è da preoccuparsi? A far discutere, tra le altre cose, è il campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Pregliasco Il virologo Pregliasco: "Vaccino influenza aiuta diagnosi". Il calcio? "Non andiamo a cercarci guai" - DIRE.it Dire Covid, Pregliasco a gamba tesa sul calcio: "La quarantena soft non è adeguata"

Il caso Juventus-Napoli solleva molti dubbi sul calcio e su come venga gestita l' epidemia di Covid-19, al fine di far proseguire il torneo. Sul tema è intervenuto anche il Prof. Fabrizio Pregliasco, ...

Vaccino antinfluenzale, come si stanno organizzando le Regioni: quante dosi sono state comprate, quante ne…

E’ utile anche il vaccino pneumococco". I medici ritireranno le dosi d loro attribuite direttamente le farmacie pubbliche e private". "Fatelo – è il consiglio del virologo Pregliasco – riduce del 50% ...

Il caso Juventus-Napoli solleva molti dubbi sul calcio e su come venga gestita l' epidemia di Covid-19, al fine di far proseguire il torneo. Sul tema è intervenuto anche il Prof. Fabrizio Pregliasco, ...E’ utile anche il vaccino pneumococco". I medici ritireranno le dosi d loro attribuite direttamente le farmacie pubbliche e private". "Fatelo – è il consiglio del virologo Pregliasco – riduce del 50% ...