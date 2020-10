Il turbo ibrido è il male assoluto (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'annunciato e futuro addio della Honda è solo il pretesto per ribadirlo, perché io lo scrivo da mo'. Il turboidrido in F.1 è il più grande, noioso, ingiusto e desolante insuccesso nella storia dell'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'annunciato e futuro addio della Honda è solo il pretesto per ribadirlo, perché io lo scrivo da mo'. Ilidrido in F.1 è il più grande, noioso, ingiusto e desolante insuccesso nella storia dell'...

La semielettrificazione della F.1 ha rovinato competizione, agonismo e lotta tra team e piloti. È ora di cambiare e tornare a una soluzione più dura, pura e meno buonista. Sognando il ritorno dei V12 ...

