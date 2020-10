Il responso del Cts: sì allo stato d'emergenza, no ai vaccini nelle farmacie (Di lunedì 5 ottobre 2020) “sì” alla proroga dello stato di emergenza, “no” alla somministrazione del vaccino antinfluenzale in farmacia. Il Comitato tecnico scientifico ha esaminato le due questioni nella riunione di oggi, esprimendo pareri di segno opposto. Favorevoli al prolungamento al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza “per la persistenza del virus e perché gli indicatori potrebbero peggiorare e c’è la necessità di dare risposte rapide”, i tecnici sono invece orientati a bocciare la possibilità - sulla quale la Regione Lazio ha chiesto un parere specifico - che il vaccino possa essere fatto anche nelle farmacie. “Il vaccino è un atto medico”, spiega uno dei tecnici ad HuffPost, respingendo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “;” alla proroga dellodi, “no” alla somministrazione del vaccino antinfluenzale in farmacia. Il Comitato tecnico scientifico ha esaminato le due questioni nella riunione di oggi, esprimendo pareri di segno opposto. Favorevoli al prolungamento al 31 gennaio 2021 dellodi“per la persistenza del virus e perché gli indicatori potrebbero peggiorare e c’è la necessità di dare risposte rapide”, i tecnici sono invece orientati a bocciare la possibilità - sulla quale la Regione Lazio ha chiesto un parere specifico - che il vaccino possa essere fatto anche. “Il vaccino è un atto medico”, spiega uno dei tecnici ad HuffPost, respingendo ...

“Il vaccino è un atto medico”, spiega uno dei tecnici ad HuffPost, respingendo l’ipotesi alla quale anche Federfarma si era detta favorevole ...

Test rapidi in farmacia entro una settimana: “Saranno gratis e daranno un responso in tempi brevissimi”

TRENTO. I contagi sono in aumento, tanto che la situazione sta destando non poche preoccupazioni. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha parlato di “una situazione che si sta oggettivamente ...

