Il principe William chiese al Conte Spencer di fermare il matrimonio tra Harry e Meghan (Di lunedì 5 ottobre 2020) Meghan Markle, la star della serie televisiva americana “Suit”, è entrata nella vita del principe Harry all’inizio del luglio 2016. Già Harry riusciva a percepire in Meghan le stranezze e le originalità che la rendevano un personaggio molto simile alla principessa Diana, non era una conformista e combatteva le sue battaglie con delle qualità “anti-reali”. In quella prima estate e poi in autunno, nel 2016, Harry presentò la sua ragazza a suo padre e a sua nonna, che approvarono il loro fidanzamento. Meghan e Kate si trovarono sin dall’inizio, erano entrambe troppo astute per scegliere di inimicarsi la potenziale cognata. Ma il conflitto era quello tra i due maschi, tra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020)Markle, la star della serie televisiva americana “Suit”, è entrata nella vita delall’inizio del luglio 2016. Giàriusciva a percepire inle stranezze e le originalità che la rendevano un personaggio molto simile allassa Diana, non era una conformista e combatteva le sue battaglie con delle qualità “anti-reali”. In quella prima estate e poi in autunno, nel 2016,presentò la sua ragazza a suo padre e a sua nonna, che approvarono il loro fidanzamento.e Kate si trovarono sin dall’inizio, erano entrambe troppo astute per scegliere di inimicarsi la potenziale cognata. Ma il conflitto era quello tra i due maschi, tra ...

