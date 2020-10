Il premio agli scienziati che hanno scoperto il virus dell’epatite (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato al britannico Michael Houghton e agli americani Harvey Alter e Charles Rice, che hanno scoperto il virus alla base dell’epatite. Il premio per la medicina assume quest’anno un significato particolare a causa della pandemia di coronavirus, che ha evidenziato l’importanza che la ricerca medica ha per le società e le economie di tutto il mondo. Ai vincitori viene assegnata una medaglia d’oro e 940mila euro da dividersi fra i premiati. L’anno scorso il riconoscimento era andato a William Kaelin, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza, due americani e un britannico. Avevano scoperto il meccanismo con cui le cellule reagiscono alla carenza di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) IlNobel per la medicina è stato assegnato al britannico Michael Houghton eamericani Harvey Alter e Charles Rice, cheilalla base dell’epatite. Ilper la medicina assume quest’anno un significato particolare a causa della pandemia di corona, che ha evidenziato l’importanza che la ricerca medica ha per le società e le economie di tutto il mondo. Ai vincitori viene assegnata una meda d’oro e 940mila euro da dividersi fra i premiati. L’anno scorso il riconoscimento era andato a William Kaelin, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza, due americani e un britannico. Avevanoil meccanismo con cui le cellule reagiscono alla carenza di ...

Advertising

lucio22673283 : Premio Nobel per la medicina assegnato al britannico Houghton e agli americani Alter e Rice per la scoperta del vi… - notiziae : Il Premio #Nobel per la #Medicina 2020 assegnato agli scienziati Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Ric… - Armart92 : RT @mattinodinapoli: Nobel per la medicina, il premio agli scenziati che hanno «scoperto il virus dell'epatite C» - GrossoMarty494 : RT @mattinodinapoli: Nobel per la medicina, il premio agli scenziati che hanno «scoperto il virus dell'epatite C» - Clotild75026688 : RT @mattinodinapoli: Nobel per la medicina, il premio agli scenziati che hanno «scoperto il virus dell'epatite C» -