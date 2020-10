Il piano del governo per aumentare le terapie intensive? Al momento è solo partito il bando (Di lunedì 5 ottobre 2020) Qualcosa non torna, ancora una volta nell’operato del governo giallorosso. E soprattutto nelle tempistiche: quelle che da un lato hanno visto la proroga dello stato d’emergenza fino a gennaio, visti i numeri in netto peggioramento sul fronte sanitario, e dall’altro vedono il maxi-piano per rafforzare le nostre strutture ospedaliere muoversi in estremo ritardo, quando la seconda ondata sarebbe ormai, dicono gli esperti, alle porte. “Stiamo pubblicando un bando super veloce per far partire i lavori con i cantieri che apriranno già a fine mese” ha anticipato al Sole 24 Ore il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Un’operazione che dovrebbe servire a sopperire al fabbisogno di dotazioni letti da destinare ai pazienti più gravi, quelli che vanno intubati. L’obiettivo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Qualcosa non torna, ancora una volta nell’operato delgiallorosso. E soprattutto nelle tempistiche: quelle che da un lato hanno visto la proroga dello stato d’emergenza fino a gennaio, visti i numeri in netto peggioramento sul fronte sanitario, e dall’altro vedono il maxi-per rafforzare le nostre strutture ospedaliere muoversi in estremo ritardo, quando la seconda ondata sarebbe ormai, dicono gli esperti, alle porte. “Stiamo pubblicando unsuper veloce per far partire i lavori con i cantieri che apriranno già a fine mese” ha anticipato al Sole 24 Ore il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Un’operazione che dovrebbe servire a sopperire al fabbisogno di dotazioni letti da destinare ai pazienti più gravi, quelli che vanno intubati. L’obiettivo ...

ricpuglisi : E il piano Colao cos'era, per i tutti i numi del cielo???? - elenabonetti : Sul piano del contrasto alla pandemia un grosso aiuto arriverebbe alle famiglie dalla diffusione dei test rapidi ch… - LaStampa : Pasquale Tridico: «I dirigenti statali di seconda fascia prendono 150 mila euro, quelli di prima 200 mila. Io finor… - lavocedigenova : La Casa Circondariale di Genova tra gli otto istituti italiani in cui è partito il piano per la ricerca del 'sommer… - positanonews : Piano di Sorrento, oggi riapre la piscina “Nuotatori del Golfo” tra le #news -

Ultime Notizie dalla rete : piano del Covid, il piano del governo per le famiglie: permessi ai genitori e test rapidi per i figli Fanpage.it Primotecs Villar Perosa e Avigliana: giovedì sindacati e azienda in Unione industriale per il piano

Nel prossimo incontro, previsto per giovedì prossimo, 8 ottobre, dovrebbe essere presentato il Piano industriale ... da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone: con l'emergenza ...

Recovery Fund, Patuanelli: “25 miliardi per il piano Transizione 4.0”

In audizione al Senato sul Recovery Plan, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha delineato le mosse che il governo intende mettere in campo per fruttare i fondi del Next Generation ...

Nel prossimo incontro, previsto per giovedì prossimo, 8 ottobre, dovrebbe essere presentato il Piano industriale ... da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone: con l'emergenza ...In audizione al Senato sul Recovery Plan, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha delineato le mosse che il governo intende mettere in campo per fruttare i fondi del Next Generation ...