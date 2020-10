Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Nicoletta e Riccardo finalmente insieme (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Paradiso delle Signore - Enrico Oetiker e Federica Girardello Il Paradiso delle Signore è diventato l’appuntamento più importante del pomeriggio di Rai 1, tanto che la scorsa settimana ha toccato una punta del 20%. Merito di storie appassionanti e attori nella parte, che sanno coinvolgere il telespettatori, valicando il confine tra fiction di prima serata e soap opera quotidiana. Nelle puntate in onda questa settimana ci saranno molti snodi narrativi interessanti, in particolare il ritorno di Nicoletta (Federica Girardello), che ritroverà l’amato Riccardo (Enrico Oetiker) e, una volta saltato l’imminente matrimonio di lui, deciderà di seguirlo a Parigi. I dettagli nelle anticipazioni ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il- Enrico Oetiker e Federica Girardello Ilè diventato l’appuntamento più importante del pomeriggio di Rai 1, tanto che la scorsa settimana ha toccato una punta del 20%. Merito di storie appassionanti e attori nella parte, che sanno coinvolgere il telespettatori, valicando il confine tra fiction di prima serata e soap opera quotidiana. Nelle puntate in onda questa settimana ci saranno molti snodi narrativi interessanti, in particolare il ritorno di(Federica Girardello), che ritroverà l’amato(Enrico Oetiker) e, una volta saltato l’imminente matrimonio di lui, deciderà di seguirlo a Parigi. I dettagli nelle...

