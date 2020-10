Il Papa sconfessa Ratzinger | ecco cosa ha detto sui migranti

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesco Boezi Francesco, nella sua ultima enciclica, parla di "diritto all'accoglienza" come assoluto. Madisse BeneXVI? Chi non nota differenze dirà che sono le sfide del contemporaneo ad essere cambiate, ma la pastorale suidiFrancesco non è quella di BeneXVI. "Fratelli tutti", l'ultima enciclica del pontefice argentino, contiene ulteriori prove a sostegno di questo assunto. Josephnon era e non è un populista, ma le sue parole in materia di gestione dei fenomeni migratori vengono ripetute a mo'di mantra da chi ritiene che l'accoglienza non possa essere garantita erga omnes, ossia nei confronti di tutti., a onor del vero, era ed è un europeista convinto. Ma il "diritto a non ...