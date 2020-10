Il Nobel per la Medicina ai tre scienziati che hanno scoperto il virus dell’Epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Il premio Nobel per la medicina di quest’anno e’ stato assegnato ai tre scienziati responsabili della scoperta del virus dell’Epatite C, una patologia infettiva che colpisce il fegato e causa ancora 400.000 morti in tutto il mondo ogni anno. A renderlo noto l’assemblea che stabilisce i vincitori del prestigioso riconoscimento, consegnato a partire dal 1901 dall’Istituto Karolinska, un’universita’ medica svedese. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Il premio Nobel per la medicina di quest’anno e’ stato assegnato ai tre scienziati responsabili della scoperta del virus dell’Epatite C, una patologia infettiva che colpisce il fegato e causa ancora 400.000 morti in tutto il mondo ogni anno. A renderlo noto l’assemblea che stabilisce i vincitori del prestigioso riconoscimento, consegnato a partire dal 1901 dall’Istituto Karolinska, un’universita’ medica svedese.

