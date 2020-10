Il Nobel per la Medicina agli scienziati che hanno scoperto il virus dell'epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - Grazie alla loro scoperta è stato possibile mettere a punto un test diagnostico per individuare con precisione le persone infette e, soprattutto, nuovi farmaci che hanno permesso di contenere l'infezione da epatite C. Il Premio Nobel di quest'anno viene assegnato a tre scienziati che hanno dato un contributo decisivo alla lotta contro l'epatite trasmessa dal sangue, un grave problema di salute globale che causa cirrosi e cancro al fegato nelle persone di tutto il mondo. Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice hanno fatto scoperte decisive che "hanno portato - si legge nella nota che accompagna l'annuncio del Premio Nobel - all'identificazione di un nuovo virus, il virus dell'epatite C". ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - Grazie alla loro scoperta è stato possibile mettere a punto un test diagnostico per individuare con precisione le persone infette e, soprattutto, nuovi farmaci chepermesso di contenere l'infezione daC. Il Premiodi quest'anno viene assegnato a trechedato un contributo decisivo alla lotta contro l'trasmessa dal sangue, un grave problema di salute globale che causa cirrosi e cancro al fegato nelle persone di tutto il mondo. Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Ricefatto scoperte decisive che "portato - si legge nella nota che accompagna l'annuncio del Premio- all'identificazione di un nuovo virus, il virus dell'C". ...

emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Agenzia_Italia : Il Nobel per la Medicina è andato agli scopritori del virus dell'Epatite C - TgLa7 : #Nobel: premio Medicina per scoperta virus Epatite C - giampodda : RT @MedBunker: 1939: una grave forma di epatite a causa ignota colpiva milioni di persone nel mondo. 1989, scienziati scoprono la causa, un… - BolognaMedicina : Inizia ora sulla piattaforma digitale, la lectio magistralis del premio Nobel per medicina del 2020 Eric Kandel: A… -