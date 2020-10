Il Nobel per la medicina 2020 alla scoperta dell’epatite C ci ricorda che i virus si possono sconfiggere (Di lunedì 5 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Quello del 2020 è un Nobel carico di significato. Un Nobel che vuole celebrare i progressi fatti nella lunga battaglia contro le malattie virali, e gli sforzi che li hanno prodotti. E che, non a caso, arriva nel bel mezzo di una pandemia che ha ricordato anche all’occidente quanto sia concreto questo pericolo mai sopito. Protagonisti di peso in questo campo non ne mancano di certo, ma con gli scopritori dell’hiv già premiati nel 2008, la scelta quest’anno era quasi obbligata. Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice sono infatti un simbolo di impegno, ma anche di speranza: la loro scoperta dell’Hcv, e la dimostrazione che è l’agente causale dell’epatite C, ha permesso enormi passi in avanti nella diagnosi e ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Quello delè uncarico di significato. Unche vuole celebrare i progressi fatti nella lunga battaglia contro le malattie virali, e gli sforzi che li hanno prodotti. E che, non a caso, arriva nel bel mezzo di una pandemia che hato anche all’occidente quanto sia concreto questo pericolo mai sopito. Protagonisti di peso in questo campo non ne mancano di certo, ma con gli scopritori dell’hiv già premiati nel 2008, la scelta quest’anno era quasi obbligata. Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice sono infatti un simbolo di impegno, ma anche di speranza: la lorodell’Hcv, e la dimostrazione che è l’agente causale dell’epatite C, ha permesso enormi passi in avanti nella diagnosi e ...

Advertising

emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - MediasetTgcom24 : Nobel per la medicina agli scopritori del virus che causa l'epatite C #nobel - maurosartori3 : RT @Zziagenio78: Ma dove cazzo vogliamo andare se continuiamo a dare il Nobel per la Medicina agli scienziati invece di premiare il mio vic… - NicolaTenerelli : RT @RepubblicaTv: Nobel per la medicina: Alter, Houghton e Rice premiati per la scoperta del virus dell'Epatite C: Tre scienziati in lotta… -