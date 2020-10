Il Napoli ufficializza il nuovo acquisto: “Benvenuto Tiemoue” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – nuovo rinforzo per il Napoli, che si prepara ad accogliere Tiemoué Bakayoko. Dopo gli arrivi di Petagna, Rrahmani e Osimhen, Cristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare una rosa competitiva a Gennaro Gattuso. L’ex Milan ha effettuato ieri le visite mediche a Roma e il tampone per il Covid-19 e ha firmato il contratto con il Napoli. Il centrocampista francese di origini ivoriane, 26 anni, arriva al Napoli dal Chelsea in prestito secco per un anno. Bakayoko ha già giocato in Italia nella stagione 2018/19, al Milan che l’aveva preso in prestito sempre dal Chelsea, nella stagione scorsa ha giocato nel Monaco, sempre in prestito, e ora sbarca nella squadra di Gattuso. Intanto è di pochi minuti fa la notizia del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutorinforzo per il, che si prepara ad accogliere Tiemoué Bakayoko. Dopo gli arrivi di Petagna, Rrahmani e Osimhen, Cristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare una rosa competitiva a Gennaro Gattuso. L’ex Milan ha effettuato ieri le visite mediche a Roma e il tampone per il Covid-19 e ha firmato il contratto con il. Il centrocampista francese di origini ivoriane, 26 anni, arriva aldal Chelsea in prestito secco per un anno. Bakayoko ha già giocato in Italia nella stagione 2018/19, al Milan che l’aveva preso in prestito sempre dal Chelsea, nella stagione scorsa ha giocato nel Monaco, sempre in prestito, e ora sbarca nella squadra di Gattuso. Intanto è di pochi minuti fa la notizia del ...

