Il Napoli attende il Giudice Sportivo, ma trapela fiducia in vista del ricorso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la mancata partita contro la Juventus, il Napoli attende la decisione del Giudice Sportivo e prepara l’eventuale ricorso L’eco del gran caos del weekend appena trascorso, con il big match Juventus-Napoli che non si è giocato vista l’assenza degli azzurri allo Stadium, è ancora forte. E lo sarà ancora a lungo, anche solo per l’inadeguatezza di un protocollo parso debolissimo. Il Napoli non è partito per Torino dopo le disposizioni dell’Asl di non lasciare la Regione, a seguito dei casi di positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. La Lega ha poi annunciato il normale svolgimento del match. Ed ecco il cortocircuito che ha mandato all’aria l’intero sistema. 3-0 A TAVOLINO ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la mancata partita contro la Juventus, illa decisione dele prepara l’eventualeL’eco del gran caos del weekend appena trascorso, con il big match Juventus-che non si è giocatol’assenza degli azzurri allo Stadium, è ancora forte. E lo sarà ancora a lungo, anche solo per l’inadeguatezza di un protocollo parso debolissimo. Ilnon è partito per Torino dopo le disposizioni dell’Asl di non lasciare la Regione, a seguito dei casi di positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. La Lega ha poi annunciato il normale svolgimento del match. Ed ecco il cortocircuito che ha mandato all’aria l’intero sistema. 3-0 A TAVOLINO ...

