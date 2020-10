Il marito la tradisce perché è ingrassata: lei si vendica, oggi è trasformata (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la gravidanza questa donna fatica a rimettersi in forma e supera la soglia dell’obesità. Quando il marito tradisce la moglie offendendola, però, lei reagisce in modo meraviglioso: oggi Betsy sembra un’altra donna. Dopo la gravidanza Betsy, neo-mamma di 34 anni, era ingrassata fino a raggiungere quasi i 120 chili. Decisamente sovrappeso rispetto a com’era prima di rimanere incinta, la giovane donna aveva sempre avuto problemi nel tenere a bada i chili di troppo e il metabolismo, ma con una buona alimentazione e la giusta disciplina non era mai ingrassata troppo. Dopo il parto però la situazione aveva iniziato a sfuggirle di mano per la prima volta. La bilancia aveva cominciato a segnare quasi 120 chili dopo la nascita piccola Isabella, avvenuta nel ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la gravidanza questa donna fatica a rimettersi in forma e supera la soglia dell’obesità. Quando illa moglie offendendola, però, lei reagisce in modo meraviglioso:Betsy sembra un’altra donna. Dopo la gravidanza Betsy, neo-mamma di 34 anni, erafino a raggiungere quasi i 120 chili. Decisamente sovrappeso rispetto a com’era prima di rimanere incinta, la giovane donna aveva sempre avuto problemi nel tenere a bada i chili di troppo e il metabolismo, ma con una buona alimentazione e la giusta disciplina non era maitroppo. Dopo il parto però la situazione aveva iniziato a sfuggirle di mano per la prima volta. La bilancia aveva cominciato a segnare quasi 120 chili dopo la nascita piccola Isabella, avvenuta nel ...

Quando il marito tradisce la moglie offendendola, però, lei reagisce in modo meraviglioso: oggi Betsy sembra un’altra donna. Dopo la gravidanza Betsy, neo-mamma di 34 anni, era ingrassata fino ...

Una moglie tradita trova un modo del tutto singolare per vendicarsi sul marito. Il fedifrago infatti aveva una relazione con la vicina di casa; quando la sua consorte lo ha scoperto, si è inventata un ...

