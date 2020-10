Il maltempo flagella il Nord Ovest: sono 8 le vittime (Di lunedì 5 ottobre 2020) È di 8 morti il bilancio della violenta ondata di maltempo, che ha devastato il Nord Ovest. Dopo il rinvenimento, sabato, di due corpi (un vigile del fuoco volontario in Valle d’Aosta e un giovane nel Vercellese), sei quelli ritrovati domenica, di cui cinque in Liguria: uno lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia, un altro ancora a Ventimiglia, sulla spiaggia di passeggiata Oberdan; due a Sanremo, ai Tre Ponti. Il quinto cadavere a Santo Stefano Al Mare (Imperia), nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. The collapsed Squarciafichi walkway (Rear) is pictured by the Roya river in Ventimiglia (Photo by Federico SCOPPA / AFP) (Photo by FEDERICO SCOPPA/AFP via Getty Images) Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) È di 8 morti il bilancio della violenta ondata di maltempo, che ha devastato il Nord Ovest. Dopo il rinvenimento, sabato, di due corpi (un vigile del fuoco volontario in Valle d’Aosta e un giovane nel Vercellese), sei quelli ritrovati domenica, di cui cinque in Liguria: uno lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia, un altro ancora a Ventimiglia, sulla spiaggia di passeggiata Oberdan; due a Sanremo, ai Tre Ponti. Il quinto cadavere a Santo Stefano Al Mare (Imperia), nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. The collapsed Squarciafichi walkway (Rear) is pictured by the Roya river in Ventimiglia (Photo by Federico SCOPPA / AFP) (Photo by FEDERICO SCOPPA/AFP via Getty Images)

MediasetTgcom24 : Il maltempo flagella il Nord: due morti ad Aosta e nel Vercellese, due dispersi tra Piemonte e Lombardia #Maltempo… - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve. Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due feriti per una vala… - Giampanet : RT @Unomattina: Il maltempo flagella l'Italia: ancora in corso l'allerta gialla in Liguria. Da Casarza Ligure in coll. @carlottaricci. L'ap… - Unomattina : Il maltempo flagella l'Italia: ancora in corso l'allerta gialla in Liguria. Da Casarza Ligure in coll.… - infoitinterno : Il maltempo flagella il sud-est della Francia, strade crollate, case in bilico, capannoni sommersi -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo flagella Il maltempo flagella il Nord Ovest: sono 8 le vittime Vanity Fair.it Maltempo, cadaveri recuperati nel Ponente: indagini per risalire all'identità

C'è un'equipe di investigatori formata da capitaneria di porto, carabinieri e polizia in contatto con le autorità francesi per dare un nome e un volto ai cinque corpi recuperati. Tra le autorità inves ...

Maltempo: 5 vittime in Liguria

Il nordovest flagellato dalle piogge Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa Sale a cinque il numero delle vittime del maltempo in Liguria. Dopo i tre corpi rinvenuti tra Sanremo e Ventimiglia, una qua ...

