Il look del giorno | i pantaloni perfetti per la sera

La lista dei nuovi pezzi chiave da aggiungere allo shopping di stagione si arricchisce di un elemento imprescindibile: i pantaloni di velluto nero. Un classico autunnale in gran rispolvero, come visto nella collezione di Elie Saab. Il look completo nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Elie Saab. I pantaloni di velluto nero, come si portano I pantaloni di velluto nero al passo con le tendenze sono morbidi, cangianti e hanno la linea a palloncino che si stringe alla caviglia come negli anni '80. Come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Elie Saab, il segreto per renderli contemporanei è l'inedita morbidezza della texture abbinata a una camicia in chiffon trasparente con stampe metallizzate e collo con il fiocco. Completa il look il cinturone dark in cuoio e ...

Sarà la stessa artista la regista del lungometraggio: su Instagram la vediamo già intenta a scrivere la sceneggiatura insieme all‘enfant terrible di Hollywood, Diablo Cody. Ergo, scintille assicurate.

ENOLA HOLMES/ Il difetto nel film vietato ai maggiori di 16 anni

Il film diretto da Harry Bradbeer guarda al pubblico teenager, ma sembra avere una mancanza che fa pensare all'occasione sprecata ...

Sarà la stessa artista la regista del lungometraggio: su Instagram la vediamo già intenta a scrivere la sceneggiatura insieme all'enfant terrible di Hollywood, Diablo Cody. Ergo, scintille assicurate.