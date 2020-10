Il Giusto Mezzo, destinare metà fondi Recovery fund a politiche di genere (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “I problemi delle donne sono tanti e non riguardano solo loro, ma lo sviluppo sano ed equo di tutti. Investire per combattere l'inattività e il basso tasso di occupazione femminile è il più grande moltiplicatore di Pil possibile”. È quanto recita una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governo da 'Il Giusto Mezzo', movimento composto da donne della società civile, a nome personale e in rappresentanza delle associazioni #DateciVoce, GammaDonna, Le Contemporanee, MammaDiMerda, PrimeDonne e European Women Alliance. La lettera è stata firmata attualmente da oltre 22mila donne. Ispirato all'iniziativa della europarlamentare tedesca Alexandra Geese che ha inaugurato la stagione di #HalfofIt, il Giusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “I problemi delle donne sono tanti e non riguardano solo loro, ma lo sviluppo sano ed equo di tutti. Investire per combattere l'inattività e il basso tasso di occupazione femminile è il più grande moltiplicatore di Pil possibile”. È quanto recita una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governo da 'Il', movimento composto da donne della società civile, a nome personale e in rappresentanza delle associazioni #DateciVoce, GammaDonna, Le Contemporanee, MammaDiMerda, PrimeDonne e European Women Alliance. La lettera è stata firmata attualmente da oltre 22mila donne. Ispirato all'iniziativa della europarlamentare tedesca Alexandra Geese che ha inaugurato la stagione di #HalfofIt, il...

È quanto recita una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governo da 'Il Giusto Mezzo', movimento composto da donne della società civile, a nome personale e in ...

