Il giorno in cui Siri ci dirà se siamo malati (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfruttando sistemi di intelligenza artificiale, ricercatori e startup stanno sviluppando applicazioni sempre più raffinate per la diagnostica vocale, con qualche implicazione per la privacy Leggi su ilpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfruttando sistemi di intelligenza artificiale, ricercatori e startup stanno sviluppando applicazioni sempre più raffinate per la diagnostica vocale, con qualche implicazione per la privacy

Il settore è in piena espansione e potrebbe portare un giorno ad avere assistenti vocali ... hanno sviluppato app per provare a riconoscere la COVID-19 dal modo in cui si tossisce, con risultati ...

Covid, 2.257 nuovi casi e 16 morti in Italia (con pochi tamponi). Balzo di ricoveri e terapie intensive

Nel testo si legge che “è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo ... 167 in più rispetto a ieri, di ...

