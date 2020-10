Il giallo dei corpi trovati nel Mar Ligure | non sono vittime del maltempo

Leggi su agi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - A due giorni dalla pesante ondata diche ha investito gran parte del Piemonte si lavora senza sosta per raggiungere abitazioni e frazioni ancora senza elettricità o acqua. Si lavora, inoltre, incessantemente per ripristinare un minimo di viabilità nelle zone, dove frane, allagamenti e cadute di tronchi rendono ancora impossibile la circolazione. Ildeiin mare Ed è diventato unil ritrovamento di seinel mare, al confine con la Francia, tra Sanremo e Ventimiglia, dopo la tempesta Alexin uno stato di "grande decomposizione" e "molto probabilmente corrispondono" alle bare portate via dalle inondazioni dei cimiteri francesi: lo ha detto all'agenzia Afp il prefetto delle ...