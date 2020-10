Il fratello di Elettra Lamborghini in ospedale dopo il matrimonio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il fratello di Elettra Lamborghini in ospedale, a pochi giorni dalle nozze della sorella. Ad annunciarlo è il diretto interessato sui suoi canali social, nei quali ha anche raccontato di avere un problema molto grave ai polmoni che non dipende dal Covid. Sembra che il fratello maggiore di Elettra, Ferruccio Lamborghini, abbia un polmone completamente collassato da giorni, che giustificherebbe i problemi respiratori riscontrati negli ultimi giorni. Racconta Ferruccio Lamborghini: “Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildiin, a pochi giorni dalle nozze della sorella. Ad annunciarlo è il diretto interessato sui suoi canali social, nei quali ha anche raccontato di avere un problema molto grave ai polmoni che non dipende dal Covid. Sembra che ilmaggiore di, Ferruccio, abbia un polmone completamente collassato da giorni, che giustificherebbe i problemi respiratori riscontrati negli ultimi giorni. Racconta Ferruccio: “Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere ...

